Nell’organizzazione comunale il personale giornalistico deve favorire l’innovazione nell’ambito comunicativo e supportare l’amministrazione nella gestione delle informazioni e della comunicazione istituzionale. Così contribuisce a realizzare in modo compiuto il principio di trasparenza dell’azione politico amministrativa garantendo la massima consapevolezza nella partecipazione sociale alla gestione democratica delle istituzioni. Nasce da questa consapevolezza l’idea dell’Anci di realizzare un nuovo quaderno operativo pubblicato in questi giorni e dal titolo ‘Linee guida per la definizione del Bando di concorso di Specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico (Settore informazione)’.



Il manuale, il 60° editato dall’Associazione, propone criteri rivolti a favorire la più corretta definizione delle procedure selettive, con particolare riferimento al contenuto ed alle disposizioni dello stesso Bando. Tutto questo rinviando per quanto attiene, in generale, allo svolgimento della stessa selezione, al 45° Quaderno Anci, dedicato alle ‘Nuove regole per le assunzioni e lo svolgimento dei concorsi nei comuni e nelle città metropolitane’.

Il quaderno sul bando per giornalista pubblico rientra nel percorso di collaborazione avviato da Anci e FNSI – Federazione Nazionale Stampa Italiana, con un protocollo rinnovato il 28 gennaio 2026. La collaborazione mira a sostenere un continuo aggiornamento, se non proprio un profondo cambiamento, nei sistemi e nelle modalità di comunicazione degli enti locali, così da favorire il rapporto tra le amministrazioni locali ed i cittadini, in ragione dell’affermarsi dei nuovi media e del social networking.

Leggi l’articolo pubblicato su Il Sole 24 Ore “Comuni, in ufficio stampa solo funzionari o elevate qualificazioni”

Protocollo d’Intesa Anci-Fnsi