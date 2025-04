Un nuovo percorso di formazione prenderà il via il prossimo 15 aprile a Torino nell’ambito del progetto “Autonomia!”, realizzato con il contributo della Regione Piemonte e del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale e rivolto principalmente ad amministratrici e amministratori di nuova nomina o under 35 del territorio metropolitano.

Il percorso ha come capofila la Città metropolitana di Torino e come partner i Comuni di Avigliana, Chieri, Collegno, Ivrea e le associazioni ANCI Piemonte, ANPCI Piemonte, ALI Piemonte, UNCEM.

Il primo incontro si svolgerà nella Sala Stemmi della Città metropolitana, in Corso Inghilterra 7, ma l’iniziativa prevede altri sei appuntamenti con l’intento di approfondire, attraverso gli obiettivi dell’Agenda per lo sviluppo sostenibile, le criticità sociali, ambientali ed economiche e gli strumenti e modalità di azione idonei a promuovere e realizzare il cambiamento dei nostri territori per un futuro sostenibile.

Per un adeguato percorso formativo è consigliata la partecipazione ad almeno tre incontri, compreso quello del 15 aprile. Gli altri incontri si terranno il 10 maggio a Collegno, il 17 ad Avigliana, il 24 a Chieri, il 7 giugno a Ivrea, il 14 a Torino e il 28 giugno a Pragelato.

Per ulteriori approfondimenti e per il programma della giornata del 15 aprile, che sarà aperta dal vicesindaco della Città metropolitana e vicepresidente ANCI Piemonte Jacopo Suppo, CLICCA QUI.