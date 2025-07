Con la consegna degli attestati, si è concluso il percorso formativo AUTONOMIA, il progetto di formazione della Provincia di Cuneo e finanziato dalla Regione Piemonte e dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale, con il supporto organizzativo di ANCI Piemonte.

L’iniziativa, avviata a febbraio e rivolta sopratutto agli amministratori locali under 35 e ai neoeletti, si è articolata in 13 appuntamenti formativi in diverse località della provincia, con un programma che ha incluso lezioni, workshop e momenti di confronto su tematiche chiave per l’attività istituzionale e lo sviluppo locale, quali l’innovazione nella pubblica amministrazione, il cerimoniale e l’invecchiamento attivo.

Mercoledì 23 luglio, in occasione dell’ultimo appuntamento formativo dedicato agli atti amministrativi e alla gestione del personale, il Salone d’Onore del Comune di Cuneo ha ospitato la cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione.

Giovedì 24 luglio, invece, nella Sala Giolitti della Provincia, si è svolta una tavola rotonda alla quale hanno partecipato numerosi sindaci, oltre ai rappresentanti di Provincia, ANCI Piemonte, ALI e UNCEM, che insieme hanno discusso dei risultati raggiunti e delle prospettive future del progetto. Ad aprire la mattinata i saluti istituzionali del vicepresidente della Provincia Massimo Antoniotti, dell’assessore alle Politiche giovanili del Coune di Cuneo Cristina Clerico, del presidente di Uncem Piemonte Roberto Colombero e dal vicepresidente di ANCI Piemonte Davide Sannazzaro.

“All’indomani di ogni tornata elettorale – affermano il presidente della Provincia Luca Robaldo e il vicepresidente Massimo Antoniotti – emerge con chiarezza l’esigenza, per chi si affaccia per la prima volta al ruolo di amministratore, di costruirsi un bagaglio di conoscenze utili a orientarsi. Una sorta di bussola per affrontare con consapevolezza e competenza l’impegno istituzionale. Con questo progetto, la Provincia ha voluto dare una risposta concreta a questa necessità, offrendo strumenti formativi di qualità e occasioni di confronto tra pari”.

Per il vicepresidente di ANCI Piemonte, Davide Sannazzaro: “In un contesto sempre più complesso e articolato, dedicare tempo alla formazione è un valore aggiunto rilevante. Gli amministratori della provincia di Cuneo hanno sempre dimostrato grande impegno e capacità di adattamento alle sfide: lo abbiamo visto con il PNRR, dove sono stati raggiunti risultati significativi, e durante l’emergenza COVID, quando è stato fondamentale il sostegno alle famiglie più fragili. Un corso come questo, però, offre strumenti ulteriori per affrontarle con ancora maggiore preparazione. Sono convinto che queste esperienze vadano ripetute per accrescere le competenze di chi sceglie con generosità di amministrare le città del nostro territorio”.

Il progetto “Autonomia! Formazione per Amministratori locali”, è stato promosso dalla Provincia di Cuneo in partnership con i Comuni di Alba, Bra, Brondello, Busca, Caraglio, Ceva, Cuneo, Isasca, Lagnasco, Magliano Alpi, Manta, Marsaglia, Morozzo, Novello, Pianfei, Piasco, Piozzo, Rifreddo, San Benedetto Belbo, Tarantasca, Torre Mondovì, Villar San Costanzo e con il supporto delle associazioni degli enti locali UNCEM, ANPCI, ALI, UPI e ANCI Piemonte, nell’ambito del bando regionale “Partecipazione dei giovani alla vita sociale e politica dei territori – III Edizione”.