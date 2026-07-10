Con decreto direttoriale n. 192 del 08/07/2026 sono state approvate ulteriori 107 Convenzioni di Sovvenzione per lo svolgimento delle funzioni di Beneficiario nella gestione di attività del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 (CCI 2021IT05FFPR003) a valere sull’ Avviso pubblico “Manifestazione di interesse per le azioni di incremento della capacità degli ATS di rispondere alle esigenze dei cittadini, garantendo adeguati servizi sociali alla persona e alla famiglia, in un’ottica di integrazione con i vari livelli di governo e del rispetto del principio di sussidiarietà” approvato con decreto del Capo Dipartimento n. 268 del 07/08/2024.
L’elenco delle Convenzioni approvate ed i relativi importi è indicato nella Tabella allegata al decreto (Allegato 1 – Elenco delle convenzioni di sovvenzione approvate e dei relativi importi assegnati).