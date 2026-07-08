Novara, Cuneo, Alessandria e Torino: sono le quattro tappe che, tra il 2 e l’8 luglio, hanno ospitato le Conferenze di raccordo territoriale di ARPA Piemonte, il tradizionale ciclo di incontri dedicato al confronto con istituzioni, amministratori e portatori di interesse locali sui dati ambientali e sulle principali criticità e prospettive del territorio. Il percorso ha preso il via da Novara lo scorso 2 luglio, per proseguire poi a Cuneo (6 luglio), Alessandria (7 luglio) e Torino (8 luglio), confermando anno dopo anno l’importanza di un dialogo diretto e capillare con i territori.

Nel corso degli incontri, accanto alla consueta presentazione dei principali dati ambientali relativi ai territori che hanno ospitato le riunioni, è stato proposto uno specifico approfondimento dedicato ai 30 anni di ARPA Piemonte. L’anniversario rappresenta l’occasione per ripercorrere le tappe più significative dell’Agenzia e valorizzarne il contributo alla tutela ambientale regionale. Particolare attenzione è stata rivolta a un tema di forte rilevanza per il territorio: l’evoluzione del sistema di tutela ambientale dei laghi piemontesi, patrimonio naturale di grande valore ma anche ecosistema fragile, oggetto negli anni di monitoraggi, interventi e politiche di salvaguardia sempre più integrate.

Le Conferenze di raccordo territoriale rappresentano per ARPA Piemonte un appuntamento fondamentale perché consentono di portare sui territori non solo i dati ambientali, ma anche una visione condivisa delle sfide che ci attendono. Le Conferenze si confermano un momento strategico per condividere conoscenze, rafforzare le collaborazioni istituzionali e orientare le azioni future sulla base di dati scientifici e analisi aggiornate.

Dopo l’appuntamento novarese, dedicato al tema della tutela dei laghi, il ciclo di incontri è proseguito affrontando ulteriori tematiche: l’impronta ambientale dell’agricoltura e della zootecnia a Cuneo, l’evoluzione della tutela del suolo tra grandi opere e bonifiche ad Alessandria e, infine, il ruolo delle bonifiche come percorso e opportunità per la rigenerazione urbana a Torino. All’incontro di Torino ha partecipato il vicepresidente di ANCI Piemonte con delega all’Ambiente, Mauro Barisone.

Tutti i materiali, le slide e le registrazioni degli incontri sono disponibili sul sito di ARPA Piemonte A QUESTO LINK.

Guarda il video riassuntivo degli interventi del 17 aprile scorso, giorno dell’evento celebrativo dei 30 anni di ARPA Piemonte.