Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, come anticipato nel corso della quarta riunione del Tavolo Piano Casa, intende indire una consultazione volta ad acquisire dagli operatori del settore i contributi per il riordino e la semplificazione della disciplina in materia di edilizia e costruzioni.

Per agevolare l’esame dei contributi che perverranno nell’ambito della consultazione è stata predisposta una piattaforma, che sarà accessibile tramite il link sotto indicato a partire dalle ore 12:00 del 1° febbraio. Verranno ivi indicate le modalità per la sua compilazione. Il termine per far pervenire i contributi è il 21 febbraio alle ore 12:00.

CLICCA QUI per accedere alla consultazione e formulare le proprie proposte (la piattaforma sarà attiva dal 1° febbraio).