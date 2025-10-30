Per il quinto anno consecutivo, Torino e il Piemonte si preparano ad accogliere le Nitto ATP Finals di tennis con un ricco calendario di appuntamenti in programma dal 6 al 16 novembre.

Regione Piemonte, Città e Camera di commercio di Torino, in collaborazione con Turismo Torino e Provincia e Visit Piemonte, hanno infatti organizzato una serie di iniziative volte a valorizzare le eccellenze turistiche, culturali ed enogastronomiche del territorio. Sono previsti talk, degustazioni, mostre, eventi speciali e visite guidate, realizzate con l’obiettivo di coinvolgere cittadini e visitatori in esperienze indimenticabili. Gli eventi sono stati presentati nel corso di una conferenza stampa svoltasi nella suggestiva cornice del Museo nazionale del Risorgimento italiano, alla quale ha partecipato il presidente di ANCI Piemonte Davide Gilardino.

Il cuore pulsante del ricco cartellone di iniziative sarà piazza Castello, dove verrà allestita Casa Tennis: due cupole geodetiche accoglieranno cittadini e turisti e ospiteranno incontri gratuiti e talk con i grandi protagonisti dello sport, della cultura, dello spettacolo e del giornalismo. Tra gli ospiti Joe Bastianich, Michela Giraud, Luca Ravenna, la campionessa olimpica Michela Palmisano, gli ex campioni di sci Deborah Compagnoni e Giorgio Rocca, il cantautore e performer Lodo Guenzi, i cantanti Willie Peyote e Sarah Toscano.

All’Archivio di Stato, in piazzetta Mollino, sarà invece allestita Casa Gusto, lo spazio dedicato alle degustazioni guidate delle eccellenze enogastronomiche del territorio, curato dalla Camera di Commercio di Torino e dalla Regione Piemonte. Le degustazioni avranno un costo simbolico di 5 euro, con il ricavato che verrà devoluto alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro di Candiolo. A Casa Gusto saranno inoltre ospitate, con ingresso gratuito, due mostre dedicate al mondo del tennis, a cura del MOR-Museo della Racchetta e del MuPIn-Museo Piemontese dell’Informatica.

L’atmosfera di festa avvolgerà tutta la città: dal centro storico fino a piazzale Grande Torino, sede dell’Inalpi Arena e del Fan Village, che offrirà un’esperienza ancora più immersiva. Tra i momenti più attesi, il Grand Opening Show all’Inalpi Arena (giovedì 6 novembre) con i Pinguini Tattici Nucleari e Max Pezzali, la sfilata dei campioni sul Blu Carpet (venerdì 7 novembre) in piazza Castello e al Teatro Regio, il nuovissimo Tennis Take Over (sabato 15 novembre) giornata completamente dedicata al tennis, con eventi speciali, ospiti e tante sorprese alla vigilia della finale. La chiusura, domenica 16 novembre, sarà affidata al The Final set Closing Party alle OGR Torino.

Per Casa Tennis e Casa Gusto la prenotazione è obbligatoria su turismotorino.org e www.visitpiemonte.com

IL CALENDARIO DELLE INIZIATIVE

