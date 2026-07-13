“Siamo profondamente addolorati e ci stringiamo, con grande affetto, alla comunità di Oviglio per la prematura scomparsa del sindaco Antonio Armano”.
Così il presidente di ANCI Piemonte, Davide Gilardino, a nome suo e dell’intero comitato direttivo dell’associazione.
Armano, 67 anni, era al suo quarto mandato alla guida del Comune di Oviglio, in provincia di Alessandria. ANCI Piemonte esprime profonda vicinanza alla famiglia, all’amministrazione e a tutta la comunità di Oviglio, comune associato all’ANCI.