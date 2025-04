ANCI Piemonte si stringe al dolore della famiglia Costero per la scomparsa di Carmelina Nicola, già segretaria della Consulta per la Cooperazione internazionale e i Progetti europei dell’associazione.

Si è spenta, dopo una lunga malattia, domenica 6 aprile 2025, all’età di 73 anni. Lascia il marito Fausto e la figlia Francesca. “A loro e a quanti hanno avuto l’opportunità di conoscere e apprezzare Carmelina vanno le nostre più sentite condoglianze. È stata una collaboratrice preziosa, attenta e scrupolosa. Una donna letteralmente innamorata del proprio lavoro, che svolgeva come una vera e propria missione”.

A ricordarla è Ignazio Stefano Zanetta, vicesindaco di Borgomanero (NO) e vicepresidente ANCI Piemonte con delega alla Cooperazione internazionale.

Numerose le attività realizzate in ANCI Piemonte da Carmelina, in collaborazione con l’En.A.I.P. (per cui in passato aveva ricoperto la carica di direttrice dei progetti transnazionali) e in partnership con la Città di Borgomanero.

Parole di vicinanza e di affetto nei confronti dei familiari di Carmelina e di tutta “la grande famiglia ANCI” sono giunte in queste ore dal Benin e in particolare dall’ACAL, l’Associazione dei Comuni dell’Atlantico e del Litorale, con la quale è attiva da tempo un’importante collaborazione internazionale per la realizzazione di vari progetti. “Carmelina Nicola – si legge nel testo di una lettera firmata dal presidente ACAL, Rogatien Akouakou – è stata un’instancabile protagonista del dialogo tra le nostre comunità. Il suo impegno e la sua umanità hanno contribuito al successo dei progetti di cooperazione tra le nostre due realtà. La sua scomparsa lascia un vuoto immenso nel panorama della cooperazione decentrata, ma la sua eredità rimane viva attraverso le realizzazioni concrete che ha accompagnato con passione e dedizione”.

I funerali di Carmelina saranno celebrati mercoledì 9 aprile alle ore 10 nel duomo di Carignano (TO).