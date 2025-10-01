Fino al 13 ottobre 2025 è possibile candidarsi per partecipare alla XX edizione del corso per volontari della cooperazione internazionale, promosso dal Comune di Modena. Il corso, che prenderà avvio il 22 novembre 2025, mette a disposizione 25 posti e offre formazione teorica e competenze operative con l’obiettivo di stimolare e valorizzare la presenza dei giovani nella cooperazione internazionale (locandina). Al tempo stesso, sostiene la crescita del tessuto associativo modenese che opera attraverso progetti di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà, agevolando la relazione tra i partecipanti al corso e le realtà già esistenti sul territorio.

Il programma è articolato in dieci weekend didattici, da novembre 2025 a ottobre 2026, ai quali si aggiungono ulteriori attività laboratoriali e workshop. Nel corso, le lezioni frontali con docenti universitari ed esperti si alterneranno a testimonianze di volontari, attività laboratoriali, analisi di esperienze e buone pratiche, momenti di discussione e confronto.

Dopo un’introduzione alla cooperazione internazionale, i contenuti trattati saranno: economia, disuguaglianze globali e possibili alternative; sovranità alimentare e giustizia climatica; approccio di genere nella cooperazione; migrazioni; diritti e gestione dei conflitti nella cooperazione internazionale. Saranno approfondite, inoltre, le tecniche di project management per imparare a progettare e gestire i progetti di cooperazione internazionale, così come le strategie per comunicare la cooperazione. Sarà infine dedicato ampio spazio alla preparazione del viaggio e dell’esperienza di volontariato e alla conoscenza delle associazioni che si occupano di cooperazione internazionale nel territorio di Modena.

Per favorire momenti di confronto tra le diverse culture, i corsisti potranno infatti svolgere un’esperienza di volontariato, in Italia o all’estero, con partenze programmate tra luglio e dicembre 2026. Al termine del corso è previsto un momento di restituzione e condivisione delle esperienze. Le attività didattiche si svolgeranno in Galleria Europa e nella sede della Ong Overseas, a Spilamberto.

Il corso per volontari della cooperazione internazionale è organizzato dall’Ufficio Progetti europei, relazioni internazionali e coordinamento progetti complessi del Comune di Modena, in collaborazione con Regione Emilia-Romagna, Provincia di Modena, Università di Modena e Reggio Emilia, Solidarietà e Cooperazione – Cipsi, Csv Terre Estensi e Overseas, e grazie al sostegno finanziario della Fondazione di Modena. Intervengono nel corso anche le associazioni che partecipano al Tavolo della cooperazione e della solidarietà internazionale coordinato dal Comune di Modena. Il corso ha ricevuto il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, di Anci, del Comune di Spilamberto e del Coordinamento nazionale degli Enti locali per la pace e i diritti umani.

Le candidature devono essere inviate entro le ore 12:00 di lunedì 13 ottobre utilizzando i moduli scaricabili dal sito internet (www.comune.modena.it/europa-e-relazioni-internazionali) in cui si trovano anche i dettagli del bando e i criteri in base ai quali saranno effettuate le selezioni tra tutte le domande pervenute nei termini. È prevista una quota di partecipazione di 160 euro, a parziale copertura delle spese.

Per ulteriori informazioni: ufficio Progetti europei, relazioni internazionali e coordinamento progetti complessi, tel. 059.2032666; mail relazioni.internazionali@comune.modena.it