Due giornate di formazione su “La fase di esecuzione nei contratti pubblici” sono in programma i prossimi 27 e 28 ottobre nella sede regionale della Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) a Santena, in provincia di Torino.

Il corso rappresenta un’importante occasione di aggiornamento e di confronto per il personale degli enti locali piemontesi e intende affrontare in maniera sistematica e approfondita le principali problematiche che possono emergere nella fase di esecuzione del contratto, andando ad analizzare ruoli, responsabilità, tempi, fattispecie e modalità operative della stessa, in linea con le indicazioni del D.lgs 79/2024 (All. II.4, tab. C-bis e C-ter) per la qualificazione dell’esecuzione.

Le due giornate di lezione in aula si svolgeranno secondo il seguente calendario:

lunedì 27 ottobre (ore 9-14) : focus sugli organi pubblici dell’esecuzione nei contratti di servizi e forniture, le relative competenze e l’analisi delle vicende “anomale” dei contratti;

: focus sugli organi pubblici dell’esecuzione nei contratti di servizi e forniture, le relative competenze e l’analisi delle vicende “anomale” dei contratti; martedì 28 ottobre (ore 9-14): approfondimento sui temi del principio di rinegoziazione dei contratti e della revisione prezzi nei contratti di servizi e forniture.

Entrambe le sessioni prevedono un laboratorio e saranno tenute dai docenti Marco Macchia e Pier Luigi Gianforte.

L’iniziativa è utile alla qualificazione intermedia per l’esecuzione L2 dei contratti di servizi e forniture. Il percorso formativo si concluderà con un test di valutazione finale, erogato in ambiente virtuale (Moodle) nei giorni a seguire. La prova consisterà in 5 domande chiuse da completare in 20 minuti.

Per ulteriori approfondimenti sulle modalità e sull’iter per la partecipazione ai corsi SNA si rinvia a Informazioni e FAQ corsi.

Contatti: dirpa.sna@governo.it

Codice corso: 205.126