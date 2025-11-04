I modelli di determinazione dei costi standard saranno al centro della giornata formativa che si terrà nelle giornate del 24-25-26 novembre a Santena (TO), nella sede piemontese della Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA). Il concetto di “costo standard” applicato al settore pubblico viene comunemente associato alla capacità di valutare e di interpretare in termini comparativi l’economicità e efficienza dei servizi erogati dalla PA. Il costo standard può essere determinato con tecniche ragionieristiche, statistiche o macroeconomiche.

Il corso dedica una giornata di formazione a ciascuno di questi approcci, consentendo di comprendere le reciproche correlazioni e le situazioni in cui è preferibile ricorrere ad una tecnica piuttosto che ad un’altra.

La metodologia didattica prevede l’applicazione degli aspetti teorici a casi di studio reali. È prevista una prova di valutazione finale.

Le lezioni saranno tenute dai docenti Massimo Pollifroni, Elisabetta Segre e Francesco Porcelli (vedi la locandina allegata).

Per ulteriori approfondimenti sulle modalità e sull’iter per la partecipazione ai corsi SNA si rinvia a Informazioni e FAQ corsi.

Contatti: dirpa.sna@governo.it