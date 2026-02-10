Si pubblica la nota di lettura ANCI alla Legge 7 gennaio 2026, n. 1.
La norma pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.4 del 07 gennaio 2026 ed entrata in vigore lo scorso 22 gennaio 2026, reca significative novità in materia di regime della responsabilità amministrativa contabile, di tipologia e modalità dei controlli effettuati dalla Corte dei Conti e prevede una delega al Governo per la revisione complessiva dell’organizzazione della Corte dei Conti.
Nella nota si analizzano le principali novità aventi impatto diretto sui Comuni.