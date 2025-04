L’ANCI è lieta di annunciarVi la costituzione di un “Team ANCI” al Giro E anche per l’Edizione 2025 del Giro d’Italia.

Il Team rappresenterà l’Associazione gareggiando con gli altri Team presenti all’evento. Vi ricordiamo che il Giro – E consiste in una e-bike experience non agonistica, che si sviluppa per 18 tappe dal 13 maggio al 1 giugno 2025, nei giorni e sulle strade del Giro d’Italia. Alla Corsa partecipano dunque Team composti da non professionisti, ciascuno assistito da un Team Manager e guidato da un Capitano.

Per conoscere calendario, distanza, livello di difficoltà delle 18 Tappe consulta il Vademecum in allegato.

Ai partecipanti sarà consentito di accedere alle aree hospitality loro dedicate, gareggiare con kit di gara del Team, assistere all’arrivo della tappa del Giro d’Italia e usufruire di ulteriori servizi di accoglienza giornalieri, quali il servizio docce e di navetta che verranno predisposti dall’organizzazione.

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Per candidarsi a partecipare al Team ANCI per una tappa del Giro E è sufficiente compilare il modulo jotform al seguente link

https://form.jotform.com/250932285104351

Il Team di ogni Tappa sarà formato da 5 componenti selezionati da ANCI sulla base delle candidature pervenute e dovrà essere composto da:

amministratori locali (sindaci, assessori, consiglieri) e dipendenti comunali preferibilmente under 35;

ambassador dei Comuni attraversati dal percorso, di età compresa fra i 18 e i 35 anni.

La composizione del Team cambia in ogni tappa, ad eccezione del Capitano, sarà dunque possibile candidarsi alla partecipazione solo per 1 tappa.

Per la partecipazione alla corsa occorrerà munirsi di certificato medico per attività sportiva non agonistica.

Dati i posti limitati, si potrà essere selezionati come Titolare oppure come Riserva.

La presentazione della propria candidatura a far parte del Team ANCI NON garantisce la partecipazione.