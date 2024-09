Al via la nuova edizione del contest “Cresco Award Città Sostenibili” promosso da Fondazione Sodalitas per premiare i migliori progetti dei Comuni in tema di sviluppo sostenibile dei territori in linea con gli Obiettivi (SDGs) definiti dall’Agenda 2030.

Patrocinato dall’ANCI, il concorso gode anche del patrocinio della Commissione Europea, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, della Conferenza delle Regioni e Province Autonome e di CSR Europe.

La partecipazione a Cresco Award è gratuita e aperta a Comuni, Città Metropolitane e Unioni di Comuni che possono presentare uno o più progetti inerenti alle tematiche degli SDGs come, ad esempio, la protezione e valorizzazione del territorio, l’accoglienza e l’inclusione sociale, l’economia circolare e la sharing economy, l’efficienza energetica e la gestione sostenibile dei rifiuti, la mobilità sostenibile, la prevenzione e tutela sanitaria o il welfare territoriale. I progetti possono essere in fase di sviluppo o realizzazione, conclusi recentemente o già presentati ma con sviluppi significativi. Le candidature dovranno essere presentate online tramite la Piattaforma Idea360 entro il 30 settembre 2024.