Nelle scorse ore si è svolta la riunione di insediamento della Consulta Cultura, Pari Opportunità, Politiche di genere di ANCI Piemonte. L’incontro, tenutosi nella sede dell’associazione a Torino, è stato coordinato dal sindaco di Moncalvo Diego Musumeci, vicepresidente dell’associazione delegato per materia.

Nel corso della riunione, la XV Consulta ha eletto presidente Lorenza Patriarca, consigliera del Comune di Torino e già vicepresidente di ANCI Piemonte nella scorsa legislatura. Patriarca, già presidente della Consulta Istruzione, si occuperà del nuovo organismo in stretto coordinamento con il vicepresidente Musumeci e con la struttura operativa dell’associazione.

Soddisfatto il vicepresidente Musumeci: “Voglio ringraziare Lorenza Patriarca per aver accettato questo incarico. Sono convinto che riuscirà a cogliere pienamente la vera essenza e lo spirito di questa di questa consulta. La presidente Patriarca, insegnante e dirigente scolastica per tanti anni, ha fatto della cultura la sua ragione di vita, A lei va il mio più sentito ringraziamento e il mio più sentito augurio di buon lavoro perché attraverso la cultura si possono realizzare progetti in grado di portare grandi benefici alle nostre comunità”.

Laureata in lettere con indirizzo artistico e con una tesi sulla storia del teatro. Lorenza Patriarca si occupa da sempre di arte, teatro e cinema. Ricopre il ruolo di presidente della Commissione Cultura del Comune di Torino. “È con grande piacere che accolgo questa investitura – ha dichiarato -. Ringrazio il vicepresidente Musumeci e i colleghi che mi hanno voluto conferire questo incarico così prestigioso e significativo. Il tema della promozione della cultura, sia a livello locale sia sul piano internazionale, è qualcosa che mi sento di portare avanti anche come ANCI Piemonte”.

E il presidente di ANCI Piemonte, Davide Gilardino, aggiunge: “La cultura è fondamentale non solo perché capace di andare al di là delle discriminazioni, ma anche per la promozione del nostro territorio. I nostri Comuni hanno, dai più grandi ai piccoli, un ricco patrimonio che racconta storia e tradizioni; pertanto è impegno di ANCI Piemonte valorizzarlo per essere ancora più conosciuti e attrattivi”.