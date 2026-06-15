L’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR) della Presidenza del Consiglio dei Ministri l’Avviso ha pubblicato l’avviso per la concessione di contributi destinati agli Enti locali che intendano realizzare iniziative territoriali nell’ambito della prima edizione della Settimana per la promozione della cultura ebraica, in programma dal 5 al 20 settembre 2026.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività previste in occasione della XXVII Giornata Europea della Cultura Ebraica, che si celebrerà il 6 settembre, e punta a promuovere la conoscenza della cultura ebraica come strumento di contrasto alle discriminazioni fondate sull’origine etnica e sulle convinzioni religiose.

Possono presentare domanda di partecipazione i Comuni, le Unioni di Comuni e le Città metropolitane, in partenariato e/o collaborazione con le comunità ebraiche locali e con gli enti del Terzo settore. Le proposte progettuali potranno riguardare attività culturali e divulgative, iniziative artistiche e di spettacolo, nonché interventi finalizzati alla valorizzazione della memoria e del patrimonio culturale ebraico presente nei territori.

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12:00 del prossimo 19 giugno.