Dal 13 al 15 ottobre si terrà a Bruxelles la 23° Settimana europea delle regioni e delle città, il più grande evento annuale in Europa dedicato alla politica regionale organizzato dalla Direzione generale per la Politica regionale e urbana della Commissione europea e dal Comitato europeo delle regioni.

Per tre giorni, migliaia di rappresentanti di città, comuni, regioni, esperti, accademici e giornalisti parteciperanno alle oltre 200 sessioni, workshop e dibattiti sui temi scelti per l’edizione 2025: Coesione e crescita per il futuro; Il diritto di restare: liberare il potenziale di ogni territorio; Le città costruiscono il domani.

Per partecipare bisogna registrarsi entro il 30 settembre 2025 sul sito web dell’evento.