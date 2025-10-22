“Esprimiamo forte apprezzamento per la decisione della Seconda Commissione del Consiglio Regionale di audire oggi le associazioni di rappresentanza degli enti locali sul Disegno di Legge 94 ‘Cresci Piemonte‘. È un segnale di attenzione importante verso i territori ed è la conferma di un dialogo costruttivo. Condividiamo gli obiettivi di accelerazione del disegno di legge, fondamentale per gli investimenti pubblici e privati”. Il presidente di ANCI Piemonte, Davide Gilardino, commenta positivamente l’audizione tenutasi in data odierna in Regione.

“Come associazione dei Comuni piemontesi – prosegue – ribadiamo il nostro parere favorevole sulle finalità del provvedimento. Semplificare e accelerare le procedure urbanistiche per favorire la ‘messa a terra’ di investimenti cruciali, a partire da quelli del PNRR, è un obiettivo pienamente condiviso. Questo spirito positivo è stato sottolineato confermando come ANCI il pieno apprezzamento per l’iniziativa legislativa regionale, definendola utile e interessante per accompagnare questa delicata fase di sviluppo. Abbiamo rappresentato l’interesse dei Comuni piemontesi, a partire da Torino, che chiedono che l’accelerazione dei tempi di realizzazione dei progetti sia coniugata alla possibilità di sperimentare norme più snelle per modificare i piani regolatori”.

Per ANCI Piemonte l’audizione è stata l’occasione per ribadire le proprie osservazioni, già inviate formalmente, volte a migliorare l’efficacia della norma. “Ringraziamo la Commissione per l’ascolto e per la disponibilità a coinvolgere le associazioni degli enti locali nell’iter consiliare,” conclude il presidente Gilardino.