L’Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale – Digital Library del Ministero della Cultura, nell’ambito dell’investimento PNRR M1C3 1.1 “Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale”, ha pubblicato un avviso finalizzato a raccogliere domande di partecipazione per l’adeguamento dei requisiti tecnologici necessari alla cooperazione con I.PaC e l’adesione all’ecosistema digitale nazionale per la cultura – Ecomic.

I.PaC è lo spazio dei dati progettato per conservare, gestire e arricchire il patrimonio culturale digitale del Paese, in linea con le principali strategie nazionali ed europee.

L’avviso è rivolto ai soggetti pubblici che producono, gestiscono e valorizzano i dati digitali del Patrimonio culturale, tra cui: Enti locali, Università, altre istituzioni culturali pubbliche e istituti e luoghi della cultura pubblici, incluse le Istituzioni AFAM – Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica.

Costituisce criterio premiante l’appartenenza del soggetto richiedente a una rete o a un distretto locale, al fine di valorizzare e potenziare le sinergie esistenti. I soggetti interessati possono presentare domanda di partecipazione per l’adeguamento dei requisiti tecnologici dei propri sistemi. Le candidature devono essere inviate tramite PEC all’indirizzo icdp@pec.cultura.gov.it, entro le ore 12:00 del 22/08/2025. Tutta la documentazione è disponibile nella sezione “Atti e Normativa – Avvisi” del sito del Ministero della Cultura.