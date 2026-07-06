Prosegue il percorso promosso da Anci per accompagnare le amministrazioni locali nella trasformazione digitale della gestione documentale.
Il webinar era in programma giovedì 2 luglio alle ore 11, ma è stato ricalendarizzato l’8 luglio alle ore 11. Durante l’evento sarà presentata la seconda fase del Laboratorio, che dopo la sperimentazione realizzata con i Comuni di Brescia, Roccella Jonica e Senigallia si apre a tutte le amministrazioni interessate.
L’incontro illustrerà gli strumenti già sviluppati, i nuovi temi di lavoro e le modalità di partecipazione, offrendo ai Comuni un’occasione di confronto su esperienze, buone pratiche e criticità, con il supporto di esperti del settore.