Il prossimo 15 settembre ore 10:00 presso la Camera dei Deputati si terrà un summit dedicato al tema delle “Diplomazia delle Città. Il ruolo strategico delle Città italiane nelle relazioni internazionali”. Organizzato dal City Diplomacy Lab, l’evento darà il via a un dibattito nazionale, europeo e globale sul rafforzamento della capacità delle città di affrontare sfide geopolitiche senza precedenti attraverso una cooperazione multilivello strutturata. La diplomazia delle città consente ai Comuni di tutto il mondo di stringere collaborazioni orientate a migliorare la qualità della vita dei cittadini, accelerare lo sviluppo economico locale e rafforzare la resilienza delle comunità di fronte a crisi di varia natura.

Obiettivo dunque è che l’appuntamento di Roma e il suo “gemello”, in programma lunedì 8 settembre presso il Senato francese, rappresentino le prime tappe di un processo internazionale che porterà il modello italo-francese così sviluppato all’attenzione dei Paesi e delle autorità locali dell’UE e del G7.

Prenderanno parte al dibattito, tra gli altri: Stefano Lo Russo, Sindaco di Torino e Vicepresidente ANCI con delega alle Politiche comunitarie e internazionali, Alessandro Ghinelli, Sindaco di Arezzo, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, Sindaco di Grosseto, Anna Lisa Boni, Assessora con delega alle Relazioni Internazionali e Cooperazione, Comune di Bologna, On. Lia Quartapelle, Vicepresidente della III Commissione (Affari esteri e comunitari), Camera dei deputati, Lorenzo Kihlgren Grandi, Direttore del City Diplomacy Lab e Docente alla Columbia University, Sciences Po e Politecnico di Parigi e Cecilia Emma Sottilotta, Ricercatrice associata del City Diplomacy Lab e Docente di Scienza Politica all’Università per Stranieri di Perugia. E’ stato invitato anche Antonio Tajani, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Per maggiori info sito e canali social City Diplomacy Lab:

https://www.citydiplomacylab.net/

https://x.com/CityDiploLab

https://www.threads.net/@citydiplomacylab

https://www.facebook.com/CityDiplomacyLab

https://www.instagram.com/citydiplomacylab/

https://www.linkedin.com/company/citydiplomacylab/