- gli enti locali, in forma singola o associata, anche con riferimento agli enti territoriali;
- le associazioni e le organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell’aiuto alle vittime di discriminazione o violenza fondate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere;
- i soggetti sopracitati anche in forma associata tra loro.
L’Avviso è emanato in attuazione dell’articolo 105-quater del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come modificato dall’articolo 38-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104 convertito con legge 13 ottobre 2020, n.126.
La domanda di partecipazione, redatta secondo lo schema di cui all’Allegato 1 e corredata dalla documentazione prevista dall’articolo 9, dovrà essere inviata all’indirizzo PEC avvisocad.unar@pec.governo.it entro e non oltre le ore 12:00 del 15 luglio 2026.
Tutta la documentazione utile è reperibile sul sito dell’UNAR.