L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – ARERA, con Delibera 29 luglio 2025 355/2025/R/rif, ha definito il Testo Unico per la regolazione delle modalità applicative per il riconoscimento del Bonus sociale rifiuti, di cui all’art. 57-bis del D.L. n. 124/2019 e al D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24.

Il webinar, previsto per il 9 gennaio 2026 alle ore 11:00, è promosso dall’Anci e intende approfondire l’operatività sul Sistema SGAte da parte degli Enti erogatori e dei Gestori delle tariffe e rapporto con gli utenti – GTRU, con riferimento all’accreditamento al sistema, alla nomina di ANCI quale responsabile del trattamento dati, alla designazione dei GTRU territorialmente competenti, all’iscrizione dei GTRU.

Si anticipa che per i Comuni già accreditati al sistema SGAte non occorre ulteriore o apposita abilitazione: infatti, a partire dal 9 gennaio 2026, l’Amministratore SGAte – già abilitato per la gestione del Bonus elettrico per disagio fisico – potrà autonomamente e con le medesime modalità abilitare uno o più Operatori per la gestione del Bonus sociale rifiuti e potrà nominare Anci quale responsabile del trattamento dei dati, risultando in tal modo iscritto.