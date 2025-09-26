Ci sono anche due piemontesi tra i 40 under 35 selezionati in tutta Italia per partecipare alla XIII edizione del ForsAM, il corso di Formazione Specialistica in Amministrazione Municipale, realizzato nell’ambito di Publica Scuola ANCI per giovani amministratori. Si tratta di Ludovica Merola e di Serena Melica, rispettivamente assessore dei comuni di Cannobio e Ghiffa, nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola. Merola (32 anni) e Melica (28) si formeranno a Senigallia (AN) dal 9 al 12 ottobre per poi frequentare sessioni di lezioni, in presenza e da remoto, nella sede ANCI a Roma.

Il ForsAM è un corso di formazione della durata complessiva di 300 ore suddivise fra attività d’aula, lezioni on line, project work, studio individuale, lavoro di gruppo. Si rivolge alle nuove leve di giovani amministratori locali che intendono investire in un percorso di miglioramento delle loro competenze. L’obiettivo è quello di fornire appropriati strumenti tecnici e concettuali per affrontare la propria missione amministrativa e per sviluppare una visione di futuro nelle scelte politiche di medio periodo.

