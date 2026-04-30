Nell’ambito delle attività della Consulta tematica “Turismo, Sport e Impiantistica sportiva” di ANCI Piemonte, D.Lgsstati organizzati due incontri online in collaborazione con Ges.Pi. (Associazione Gestori Piscine Piemonte) finalizzati a illustrare le corrette modalità per l’affidamento e la gestione di piscine e impianti sportivi di proprietà pubblica. Si tratta di due eventi formativi volti a fornire competenze amministrative, fiscali e giuridiche ad amministratori e dipendenti comunali interessati direttamente alla questione.

I due appuntamenti si svolgeranno:

– mercoledì 20 maggio (ore 14:30-16:30)

Titolo: ”Procedure di affidamento per piscine e impianti sportivi alla luce dei chiarimenti forniti dall’ANAC sulla riforma dello sport”. Nel corso di questo primo appuntamento, si parlerà dell’affidamento degli impianti estivi, degli impatti del D.Lgs 38/2021, del ruolo dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e dei criteri di compatibilità con il nuovo Codice degli Appalti;

– lunedì 25 maggio (ore 14:30-16:30)

Titolo: ”Investimenti strutturali: come gestire il Project Financing dopo le censure europee”. Il secondo incontro sarà interamente dedicato alla complessa materia del project financing e delle operazioni di lungo periodo. Un focus specifico sarà riservato all’impatto delle recenti sentenze della Corte di Giustizia Europea, che ha sancito l’incompatibilità del diritto di prelazione del promotore nei partenariati pubblico-privato, in linea con i principi europei di concorrenza, parità di trattamento e trasparenza.

Nel corso delle due giornate interverranno Lorenzo Bolognini di Ges.Pi, Paolo Toscano di ANCI (nella prima giornata) e Luciana Mellano di ANCI (nella seconda giornata). I lavori saranno moderati dal presidente di Ges.Pi. Marco Sublimi. Gli eventi si svolgeranno online su piattaforma Zoom. Il link per accedere alle “stanze” virtuali e le indicazioni di dettaglio verranno forniti agli iscritti prima dell’inizio degli eventi.

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