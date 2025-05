La Giunta regionale del Piemonte ha definito il calendario scolastico 2025-2026. Il nuovo anno prenderà il via mercoledì 10 settembre per concludersi mercoledì 10 giugno (martedì 30 giugno per le scuole dell’infanzia).

Il calendario comprende 206 giorni di lezione in aula negli istituti in cui si frequenta dal lunedì al sabato, 174 dove si resta in classe fino al venerdì.

Le vacanze sono state fissate da lunedì 22 dicembre a martedì 6 gennaio, da sabato 14 febbraio a martedì 17 febbraio, da giovedì 2 aprile a martedì 7 aprile per le vacanze di Pasqua, e ancora dall’1 al 2 maggio il ponte per la Festa del Lavoro, e dall’1 al 2 giugno il ponte per la Festa della Repubblica.

