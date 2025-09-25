Sono oltre 350 gli iscritti alla 43^ Assemblea Ordinaria di ANCI Piemonte, che si terrà sabato 11 ottobre a Santena (TO), nella prestigiosa cornice della Sede del Polo formativo SNA del Piemonte.
Tema centrale di questa 43^ edizione sarà il rafforzamento delle competenze, dell’etica e della professionalità di coloro che guidano le comunità, come ricorda lo stesso titolo dell’evento: “Valore Civico – Costruire le competenze per gli amministratori di domani”.
Intanto, è stato reso noto il programma dell’iniziativa: dopo la registrazione dei partecipanti a partire dalle ore 8:30, l’assemblea si aprirà alle ore 9 con i saluti istituzionali. Sono previsti gli interventi del Ministro per la Pubblica Amministrazione, sen. Paolo Zangrillo, della presidente della Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA), Paola Severino, del prefetto di Torino, Donato Giovanni Cafagna, del sindaco di Torino e vicepresidente ANCI , Stefano Lo Russo, del presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Davide Nicco e del presidente della Fondazione Cavour, Marco Baglione.
Seguiranno la relazione del presidente di ANCI Piemonte Davide Gilardino, l’intervento del rettore del Politecnico di Torino Stefano Paolo Corgnati e quattro tavoli tematici di lavoro (vd. programma allegato) su temi di grande interesse che promettono di catalizzare l’attenzione degli amministratori locali che parteciperanno all’evento.
Appuntamento l’11 ottobre a partire dalle ore 9, in Piazza Visconti Venosta 2, a Santena (TO).
L’Assemblea annuale di ANCI Piemonte rappresenta uno straordinario momento di confronto e di riflessione per sindaci e amministratori locali di tutto il Piemonte (leggi le dichiarazioni del presidente Gilardino contenute nel comunicato di lancio).
Si ricorda che, prima di accedere al form di iscrizione, è necessario effettuare un controllo preventivo dello stato delle quote associative del Comune (ulteriori info sul sito di ANCI Piemonte).