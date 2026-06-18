Domani, venerdì 19 giugno, a partire dalle ore 10 è in programma unorganizzato dalla Consip in collaborazione con il MIM, nell’ambito del quale saranno presentati gli strumenti di negoziazione utili ad adeguare gli Istituti Scolastici alla normativa di prevenzione e protezione antincendio.

Il webinar è dedicato a Comuni, Città Metropolitane e Province che intendono acquistare – su MePA e SDAPA – beni, servizi e lavori inerenti all’adeguamento antincendio.

Nel corso del seminario online sarà presentato anche l’Accordo quadro Servizi di progettazione per adeguamento antincendio edilizia scolastica (ID 2940). Sarà inoltre possibile fare domande e avere chiarimenti: le risposte saranno poi messe a disposizione nella sezione dedicata di Acquisti in rete.

Per partecipare è necessario iscriversi A QUESTO LINK (dopo aver effettuato l’accesso al Portale www.acquistinretepa.it)