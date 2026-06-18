Domani, venerdì 19 giugno, a partire dalle ore 10 è in programma un webinar organizzato dalla Consip in collaborazione con il MIM, nell’ambito del quale saranno presentati gli strumenti di negoziazione utili ad adeguare gli Istituti Scolastici alla normativa di prevenzione e protezione antincendio.

Il webinar è dedicato a Comuni, Città Metropolitane e  Province che intendono acquistare – su MePA e SDAPA – beni, servizi e lavori inerenti all’adeguamento antincendio.

XIX Assemblea Piccoli Comuni

Nel corso del seminario online sarà presentato anche l’Accordo quadro Servizi di progettazione per adeguamento antincendio edilizia scolastica (ID 2940). Sarà inoltre possibile fare domande e avere chiarimenti: le risposte saranno poi messe a disposizione nella sezione dedicata di Acquisti in rete.

Per partecipare è necessario iscriversi A QUESTO LINK (dopo aver effettuato l’accesso al Portale www.acquistinretepa.it)

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