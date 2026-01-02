Si informa che sul sito del MIM, sono stati pubblicati gli elenchi (vedi qui: Allegato 1 e Allegato 2) relativi all’erogazione di contributi in favore degli enti locali per l’adeguamento alle norme di prevenzione e protezione antincendio e per la realizzazione di interventi urgenti di messa in sicurezza di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico del primo e del secondo ciclo di istruzione, in esecuzione del decreto del ministro dell’Istruzione e del Merito 21 novembre 2025, n. 229.

Si informa inoltre che, con decreto firmato nella giornata di ieri, 29 dicembre, dal ministro Valditara, sono stati resi disponibili ulteriori 206,8 milioni di euro, per l’adeguamento alla normativa antincendio e per interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici scolastici, che si aggiungono alle precedenti risorse e consentiranno lo scorrimento delle graduatorie.

Mentre si riaprirà l’avviso per le Regioni che non hanno interventi sufficienti per lo scorrimento.