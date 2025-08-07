E’ stata sancita l’intesa sul meccanismo conto termico uno degli strumenti più utilizzati e con successo dalla pubblica amministrazione locale. Il via libera dell’Anci è stato espresso nel corso della riunione straordinaria della Conferenza Unificata cui ha preso parte Alessandro Canelli, sindaco di Novara e delegato alla Finanza locale.

Nell’esprimere il parere favorevole all’intesa, Anci ha raccomandato al governo e al MASE da un lato di salvaguardare le risorse dedicate al comparto pubblico, categoria già molto ampia, e dall’altro di agevolare l’accesso da parte dei comuni alle risorse dedicate ai privati nel caso il plafond del comparto pubblico si esaurisse prima, soprattutto alla luce delle aspettative altissime e dei correttivi introdotti rispetto al precedente decreto che rendono ancora più appetibile lo strumento.