In un contesto segnato da grandi transizioni ambientali, digitali e sociali, la rete Hangar Plus lancia una call strategica (Hangar Plus 2026) dedicata al rafforzamento della sostenibilità economico-finanziaria e delle competenze in materia di europrogettazione,

Alla call possono partecipare gli enti del terzo settore e le pubbliche amministrazioni del Piemonte. Hangar plus ha l’obiettivo di sostenere lo sviluppo di progettualità culturali capaci di generare impatto nei territori e di intercettare le opportunità di finanziamento europee, nazionali e regionali, in coerenza con gli obiettivi dell’Agenda 2030. I progetti selezionati accederanno gratuitamente a un percorso di accompagnamento della durata di 8 mesi, articolato in incontri, laboratori e momenti di confronto con esperti ed esperte.

Hangar Plus è pensato per accompagnare le organizzazioni nella costruzione di progettualità di medio e lungo periodo, rafforzando la loro capacità di sviluppare progetti coerenti con le sfide dello sviluppo sostenibile, di costruire partenariati solidi, di accedere in modo più consapevole ai finanziamenti e di generare valore per i territori. Il percorso si concentra in particolare sulla capacità di tradurre i bisogni locali in proposte progettuali strutturate, candidabili e sostenibili nel tempo.

Tra le novità di questa edizione di Hangar Plus vi è il coinvolgimento attivo delle imprese nell’iniziativa, attraverso la collaborazione con Unioncamere e Confcooperative Piemonte. ANCI Piemonte è partner dell’iniziativa, con l’obiettivo di contribuire a rafforzare il radicamento locale delle progettualità e costruire relazioni con i territori.