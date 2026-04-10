In un contesto segnato da grandi transizioni ambientali, digitali e sociali, la rete Hangar Plus lancia una call strategica (Hangar Plus 2026) dedicata al rafforzamento della sostenibilità economico-finanziaria e delle competenze in materia di europrogettazione,
Alla call possono partecipare gli enti del terzo settore e le pubbliche amministrazioni del Piemonte. Hangar plus ha l’obiettivo di sostenere lo sviluppo di progettualità culturali capaci di generare impatto nei territori e di intercettare le opportunità di finanziamento europee, nazionali e regionali, in coerenza con gli obiettivi dell’Agenda 2030. I progetti selezionati accederanno gratuitamente a un percorso di accompagnamento della durata di 8 mesi, articolato in incontri, laboratori e momenti di confronto con esperti ed esperte.
Hangar Plus è pensato per accompagnare le organizzazioni nella costruzione di progettualità di medio e lungo periodo, rafforzando la loro capacità di sviluppare progetti coerenti con le sfide dello sviluppo sostenibile, di costruire partenariati solidi, di accedere in modo più consapevole ai finanziamenti e di generare valore per i territori. Il percorso si concentra in particolare sulla capacità di tradurre i bisogni locali in proposte progettuali strutturate, candidabili e sostenibili nel tempo.
Tra le novità di questa edizione di Hangar Plus vi è il coinvolgimento attivo delle imprese nell’iniziativa, attraverso la collaborazione con Unioncamere e Confcooperative Piemonte. ANCI Piemonte è partner dell’iniziativa, con l’obiettivo di contribuire a rafforzare il radicamento locale delle progettualità e costruire relazioni con i territori.
Per comprendere meglio la call è stato organizzato un webinar che si terrà mercoledì 22 aprile, dalle ore 11 alle 13, attraverso la piattaforma Zoom. Per partecipare è necessario iscriversi A QUESTO LINK. Per ulteriori informazioni e chiarimenti riguardanti Hangar Plus 2026 è possibile mandare una e-mail a Margherita Fumagalli – project manager Area Sostenibilità scrivendo a areasostenibilita@hangarpiemonte.it