Grande partecipazione in presenza e online per la terza tappa del roadshow “FiberCop per lo sviluppo dei territori”, l’iniziativa organizzata da ANCIComunicare con il patrocinio dell’ANCI nazionale e regionale e con il contributo tecnico di FiberCop, il gestore dell’infrastruttura più estesa e capillare del Paese con circa 27 milioni di chilometri di fibra ottica posati su tutto il territorio nazionale.

Il roadshow rappresenta un’importante occasione di confronto tecnico sulle metodologie più avanzate e sostenibili per la realizzazione delle infrastrutture digitali. Nel corso dell’incontro piemontese, ospitato nella sede della Città metropolitana di Torino, un’attenzione particolare è stata dedicata alle tecniche di scavo a sezione ridotta, quali la microtrincea, che consentono di ridurre tempi e costi degli interventi e aumentare l’efficienza delle attività di ripristino del manto stradale, nel rispetto della sicurezza e della tutela del territorio.

La tappa torinese è stata aperta dai saluti istituzionali del presidente di ANCI Piemonte Davide Gilardino e del vicepresidente con delega all’Innovazione Michele Pianetta.

“La transizione digitale – ha ricordato Gilardino – è fondamentale per garantire la competitività dei nostri Comuni, dai grandi centri urbani ai piccoli borghi. Come ANCI Piemonte accogliamo con grande favore questo roadshow perché offre risposte concrete alle sfide quotidiane degli amministratori locali che consistono principalmente nel conciliare la posa di infrastrutture strategiche, come la fibra ottica, con la tutela del decoro urbano e la sostenibilità dei cantieri. Riteniamo fondamentale accelerare la digitalizzazione del territorio riducendo i disagi per i cittadini e per i territori. La collaborazione tra pubblico e privato è l’unica strada percorribile per colmare il digital divide e rendere il Piemonte una regione davvero connessa e all’avanguardia”.

“Sul fronte infrastrutturale – ha aggiunto il vicepresidente Pianetta – non possiamo lasciare indietro nessuno, specialmente le realtà minori che necessitano di maggiore affiancamento. Il Piemonte è la regione italiana con il più alto numero di Comuni sotto i 1000 abitanti. La sola infrastruttura però non basta, accrescere le competenze è fondamentale e momenti di confronto come quello di oggi sono essenziali per dare strumenti concreti ai territori”.

All’evento ha partecipato anche la vicepresidente di ANCI Piemonte, Silvia Cavassa.

Per FiberCop è quindi intervenuta la Public Affairs Director Angela Gargani: “Sviluppare la rete in fibra ottica significa investire nel futuro dei nostri territori: FiberCop trasforma la connettività in opportunità concrete per cittadini, imprese, pubbliche amministrazioni, con infrastrutture sostenibili e a basso impatto ambientale grazie a tecniche innovative come la microtrincea – dichiara Angela Gargani Public Affairs Director di FiberCop –. Il roadshow in collaborazione con ANCI è un’importante occasione per confrontarci direttamente con i Comuni, condividere competenze e costruire insieme reti resilienti, fondamentali per città smart, servizi digitali avanzati e comunità più connesse”.

Il roadshow proseguirà nelle prossime settimane con nuove tappe sul territorio nazionale, confermando l’impegno condiviso di ANCI e FiberCop nel promuovere infrastrutture digitali moderne, sostenibili e al servizio delle comunità locali.