È stata firmata oggi, lunedì 3 novembre, la pre-intesa per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Funzioni Locali relativo al triennio 2022-2024, che riguarda circa 340mila dipendenti dei Comuni e delle Città Metropolitane.

L’accordo prevede aumenti retributivi medi di circa 140 euro lordi al mese, con il conseguente sblocco degli arretrati contrattuali per il personale interessato.

Tra le principali novità, è previsto anche un incremento delle indennità per i dipendenti titolari di incarichi di Elevata Qualificazione, oltre alla possibilità di riconoscere incentivi al personale impegnato in funzioni svolte in forma associata o in attività di protezione civile.
La pre-intesa conferma inoltre l’attuale impianto dell’ordinamento professionale, consolidando il quadro di riferimento già introdotto con il precedente rinnovo contrattuale.

