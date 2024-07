È online il decreto di finanziamento per la prosecuzione, fino al 31/12/2026, delle 223 progettualità SAI, originariamente in scadenza il 31/12/2023 e destinatarie di successivi dispositivi di differimento, in ultimo il DM n. 24545 del 31 maggio u.s.

È possibile consultare il decreto e i relativi allegati. con gli elenchi delle progettualità per le tre differenti tipologia di accoglienza (Ordinaria, DM/DS, MSNA), A QUESTO LINK.