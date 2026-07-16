Mercoledì 29 luglio dalle 10.30 alle 13.00 si svolgerà il webinar dal titolo “Fondi diretti UE – Le opportunità del programma CERV per i Comuni“.
Ispirato all’art. 2 del Trattato UE, il Programma CERV sostiene progetti sul tema dei valori dell’Unione, dell’uguaglianza, della prevenzione della violenza al fine di promuovere società aperte, democratiche e inclusive.
Il webinar, organizzato in collaborazione con il Punto di contatto nazionale, approfondirà le opportunità offerte, tra gli altri, dai recenti bandi Town Twinning (Gemellaggi tra città) e Daphne.