Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla pagina dedicata al fondo povertà, la nota prot. n. 6753 avente ad oggetto l’Aggiornamento delle Unità di costo standard (UCS) da utilizzare nell’ambito degli interventi realizzati dagli Enti beneficiari delle risorse del Fondo Povertà dal 3 aprile 2026.
L’adeguamento recepisce le nuove tariffe in essere a seguito dell’aggiornamento del CCNL Enti Locali, Triennio 2022-24.
Per ogni eventuale chiarimento è disponibile l’indirizzo mail fondopoverta@lavoro.gov.it