Pubblichiamo il nuovo avviso di selezione del Corso di Formazione Internazionale – seconda edizione – promosso da Publica, la scuola Anci per giovani amministratori. Il corso di formazione, della durata complessiva di 120 ore suddivise e a numero chiuso (35 posti), si rivolge alle nuove leve di giovani amministratori locali che intendono investire in un percorso di miglioramento delle loro competenze. Il suo obiettivo è quello di fornire appropriati strumenti tecnici e concettuali per affrontare la propria missione amministrativa e trasferire ai giovani amministratori locali competenze che abbiano un respiro pienamente europeo.

Per partecipare alla selezione i candidati dovranno debitamente compilare l’apposito Form, raggiungibile anche dai siti dell’ANCI e di PUBLICA allegando copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e un proprio curriculum vitae aggiornato. Saranno considerate valide le candidature pervenute inderogabilmente entro le ore 12.00 del 16 ottobre 2025.

Il Corso di Formazione è articolato in un percorso di formazione lungo un periodo di sette mesi (novembre 2025 – giugno 2026). Le attività didattiche, si compongono di un corso, in presenza, suddiviso in tappe di formazione che si svolgeranno, secondo il seguente calendario:

I tappa Rotterdam: 27-29 novembre 2025

II Tappa Parigi: 19-21 febbraio 2026

III Tappa Barcellona: 7-9 maggio 2026

IV tappa Roma: 19-20 giugno 2026