“Siamo felici di essere stati ascoltati e coinvolti dalla Regione Piemonte nell’approvazione di un provvedimento che consentirà maggiore competitività e attrattività per gli investimenti e lo sviluppo dei comuni piemontesi, soprattutto finalizzato a creare nuovo lavoro”. Lo afferma il presidente di ANCI Piemonte Davide Gilardino.

“Il mio personale grazie a nome di tutti i sindaci piemontesi va al presidente Cirio, alla Giunta e al Consiglio Regionale per l’adozione di un provvedimento che realmente dimezza i tempi di autorizzazione, i costi e la burocrazia con procedure semplificate, lasciando nel contempo ai Comuni piena autonomia nel rispetto delle norme. Voler sostenere i Comuni con quasi 1,5 milioni di euro nel triennio 2026/2028, dando priorità ai ‘piccoli’ con meno di 5.000 abitanti che intendano realizzare varianti urbanistiche e creare una cabina di regia per i capoluoghi, dimostra la piena sintonia istituzionale per cogliere tutte le opportunità di futuri investimenti. Opportunità che necessitano di tempi certi”.