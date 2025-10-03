Nell’ambito della terza edizione delle “Giornate della Legalità – Spazi aperti in luoghi chiusi”, giovedì 2 ottobre la segreteria generale della Città di Torino ha organizzato un evento aperto ai propri dipendenti, in occasione della Giornata della Trasparenza 2025.

All’incontro ha partecipato il vicepresidente vicario di ANCI Piemonte, Steven Giuseppe Palmieri, che ha portato i saluti dell’associazione rimarcando la centralità del tema della trasparenza e ribadendo la vicinanza di ANCI Piemonte ai Comuni rispetto a un tema cruciale per il sistema degli enti locali, impegnati quotidianamente a prevenire usi distorti della cosa pubblica e a consolidare la fiducia dei cittadini.

In un momento storico particolare, in cui ingenti risorse finanziarie entrano nelle casse degli enti pubblici attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), è necessario accendere un riflettore sui meccanismi sottesi al loro utilizzo, compiendo un’operazione di informazione e di trasparenza, che parte dai dipendenti pubblici. A tal proposito, le iniziative promosse dalla Città di Torino si allineano perfettamente alla metafora della “Casa di Vetro”, il modello sempre più diffuso che definisce l’ideale di una Pubblica Amministrazione totalmente trasparente e accessibile.

Scopo dell’incontro svoltosi in Sala Bobbio è stato quello di provare a capovolgere uno stereotipo, una visione del “pubblico” chiusa in un luogo comune difficile da scardinare, anche perché spesso oggetto di triste cronaca, ma che è importante iniziare a leggere da un altro punto di vista, evidenziando la volontà della Pubblica Amministrazione di incarnare il principio di legalità e correttezza nella gestione delle risorse, valorizzando le azioni di controllo messe in campo, spesso capaci di arginare eventi corruttivi sul loro nascere.

Oltre al vicepresidente vicario, hanno portato i loro saluti Michela Favaro, vicesindaca di Torino, Marco Porcedda, assessore alla Legalità e Sicurezza, Rosanna Purchia, assessore alle Politiche culturali, Luca Pidello, presidente della Commissione Legalità, Valeria Marcenò, curatrice scientifica Giornate della Legalità e Alessandra Cimadom, direttrice generale del Comune di Torino.

All’evento sono intervenuti Annalisa Puopolo, segretaria generale e Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) della Città di Torino che ha introdotto e coordinato l’incontro, Alessandro Langella, comandante del Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Torino, Barbara Gagliardi, docente del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino, Claudio Spadon, dirigente della Divisione Coordinamento Fondi Europei e Carmela Brullino, vice segretaria generale e dirigente della Divisione Affari Istituzionali e del Presidio Legalità.

Presenti all’incontro alcuni studenti della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Torino. L’evento si è concluso con l’esibizione teatrale di Annamaria Troisi.