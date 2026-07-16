In occasione della IV Giornata Nazionale della Neurologia, in programma mercoledì 22 luglio, la Società Italiana di Neurologia (SIN) invita i Comuni italiani ad aderire a un’iniziativa di sensibilizzazione dedicata alla salute del cervello e alla prevenzione delle malattie neurologiche.
L’invito rivolto agli enti locali è quello di illuminare di blu, laddove possibile, un edificio istituzionale, un monumento, uno spazio pubblico o un luogo rappresentativo del territorio nella serata del 22 luglio, come gesto simbolico di vicinanza alle persone affette da patologie neurologiche, ai loro familiari e caregiver.
L’iniziativa si inserisce nell’ambito della campagna nazionale “Proteggi il tuo cervello, affidati al neurologo”, promossa dalla SIN per informare i cittadini sull’importanza della prevenzione, del riconoscimento precoce dei sintomi e del ruolo del neurologo nella diagnosi e nella cura delle malattie del sistema nervoso.
La Società Italiana di Neurologia, che dal 1907 rappresenta la comunità neurologica nazionale con circa 4.000 professionisti, promuove attività di ricerca, formazione e divulgazione scientifica e sostiene il concetto di Brain Health, in linea con gli indirizzi dell’Organizzazione mondiale della sanità, favorendo iniziative dedicate alla tutela della salute del cervello lungo tutto l’arco della vita.