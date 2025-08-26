Prorogata la scadenza alle ore 10:00 del 29 agosto 2025 per candidarsi al nuovo avviso di selezione del ForsAM XIII – Corso di Formazione Specialistica in Amministrazione Municipale nato nell’ambito di Publica, Scuola Anci per giovani amministratori.
Il ForsAM, giunto alla sua tredicesima edizione, è un corso di formazione della durata complessiva di 300 ore suddivise fra attività d’aula, lezioni on line, project work, studio individuale, lavoro di gruppo. Si rivolge alle nuove leve di giovani amministratori locali che intendono investire in un percorso di miglioramento delle loro competenze.
L’obiettivo è quello di fornire appropriati strumenti tecnici e concettuali per affrontare la propria missione amministrativa e per sviluppare una visione di futuro nelle scelte politiche di medio periodo.