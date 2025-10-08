Grande successo per la prima edizione della Scuola di Politica “Futuro Rurale”, iniziativa dell’associazione Octavia dedicata agli under 40 che si è svolta il 3-4-5 ottobre a Torre San Giorgio e Moretta, in provincia di Cuneo.

Si tratta di un progetto ambizioso, volto ad avvicinare i giovani alle istituzioni e alle pratiche di partecipazione civica, stimolando la nascita di nuove progettualità attraverso tavole rotonde, laboratori di co-progettazione e workshop esperienziali.

Durante le tre giornate di formazione, sono state affrontate questioni cruciali per le “Terre di Mezzo”, territori colpiti da fenomeni come lo spopolamento, l’invecchiamento della popolazione, l’emigrazione giovanile e la carenza di servizi e opportunità culturali e ricreative. All’evento dello scorso 4 ottobre a Moretta ha partecipato, in qualità di relatore, il vicepresidente di ANCI Piemonte, Davide Sannazzaro.

Il programma prevedeva anche un laboratorio di envisioning collettivo promosso dall’Ufficio Studi e Ricerche di Fondazione CRC, svoltosi al Rondò dei Talenti di Cuneo nel pomeriggio di sabato 4 ottobre.

La tre giorni è nata dall’ascolto dei bisogni e delle proposte dei giovani del territorio, raccolti nel corso di un incontro di co-progettazione ospitato lo scorso mese di giugno al Castello di Cardè. L’iniziativa è stata promossa nell’ambito del bando “Linee guida per il sostegno a scuole di politica 2024” della Fondazione Compagnia di San Paolo, con il contributo di Fondazione CRC, Fondazione CRT e Fondazione CR Saluzzo. L’evento è stato patrocinato dal Parco del Monviso con il supporto di Ideazione Srl.