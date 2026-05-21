I temi della partecipazione civica, della gestione condivisa degli spazi pubblici e dell’organizzazione di eventi saranno al centro degli eventi formativi che si svolgeranno nel mese di giugno a Cuneo e Giaveno (TO), nell’ambito del bando regionale “Piemonte per i Giovani” 2025-2027.

L’iniziativa, promossa dalla Regione Piemonte con l’intento di sostenere il protagonismo giovanile, la cittadinanza attiva e lo sviluppo di solide reti territoriali, intende offrire ai giovani strumenti, competenze e occasioni di confronto in grado di rafforzare il senso di appartenenza alla comunità, incentivando la nascita di reti locali ed extraterritoriali.

Nel cuneese (ISCRIZIONI QUI) le attività si inseriranno nel programma “Generazione Ora”, finalizzato a incentivare la partecipazione attiva delle nuove generazioni. In questo contesto, il contributo di ANCI Piemonte si concretizzerà nel percorso formativo “Spazi futuri per il protagonismo giovanile: scenari e prospettive”, a cura dell’architetto Roberto Tognetti, direttore della Fondazione Riusiamo l’Italia. Il primo incontro si svolgerà mercoledì 3 giugno nella suggestiva location della Casa del Fiume mentre la seconda giornata, prevista per giovedì 4 giugno, alternerà attività di lavoratorio ad una visita-studio nello “Spazio Giovani Saluzzo”, un modello di riferimento importante rispetto ai temi oggetto del percorso.

Giaveno (ISCRIZIONI QUI) sarà invece protagonista attraverso il programma “Giovani in Azione”, che proporrà iniziative focalizzate sulla partecipazione, sulla cittadinanza attiva e sulla valorizzazione delle energie giovanili locali. In questo quadro si svilupperà il ciclo di incontri “Agli spazi servono idee; ai giovani servono spazi”, sempre a cura di Roberto Tognetti. Il percorso si articolerà in due incontri online, che si svolgeranno l’8 e il 15 giugno e saranno dedicati rispettivamente all’inquadramento metodologico e agli strumenti operativi per la co-progettazione di spazi e iniziative. Il ciclo formativo si concluderà lunedì 22 giugno con una giornata in presenza negli spazi del “Rifreddo Landscape Lab”, dove i partecipanti potranno sviluppare attività di project work e conoscere alcune buone pratiche del territorio.

Le attività promosse da ANCI Piemonte intendono offrire occasioni tangibili di formazione, confronto e sperimentazione, contribuendo fattivamente alla costruzione di comunità più collaborative, inclusive e capaci di valorizzare le giovani generazioni.

La partecipazione agli eventi è gratuita per tutti i giovani di età compresa tra i 15 e i 34 anni.