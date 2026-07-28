Giovanna Prato, presidente del Consiglio comunale di Occhieppo Superiore, in provincia di Biella, è la nuova vicecoordinatrice del Coordinamento regionale dei presidenti dei Consigli comunali, l’organismo costituito in seno all’ANCI Piemonte con l’obiettivo di formulare proposte operative, tecnico-politiche e di indirizzo riguardanti le assemblee elettive municipali. Assume l’incarico a seguito delle dimissioni della precedente coordinatrice dalla carica di consigliera comunale.
Assieme al vicepresidente vicario Romano Lavarino, Giovanna Prato, di professione di avvocato, affiancherà la presidente Maria Grazia Grippo nelle varie attività svolte dal coordinamento. Tra queste rientrano la promozione del confronto tra presidenti, consigliere e consiglieri comunali piemontesi e la definizione di percorsi formativi e progetti associativi dedicati.