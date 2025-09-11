Giovedì 18 settembre 2025 dalle ore 10.30 alle 12.30 si terrà il webinar “Carta Dedicata a te 2025: indicazioni operative” (qui il PROGRAMMA).
Il webinar, organizzato da Anci in collaborazione con il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste -MASAF- l’INPS e Poste Italiane S.p.A., ha l’obiettivo di fornire le indicazioni operative ai Comuni per la gestione da parte degli operatori comunali della “Carta Dedicata a te” edizione 2025 secondo quanto previsto dal Decreto interministeriale Fondo Alimentare 2025 – Carta Dedicata a te – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2025.
Si tratta di una misura di sostegno ai nuclei familiari in stato di bisogno per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità, erogata attraverso carte elettroniche di pagamento, prepagate e ricaricabili, messe a disposizione da Poste Italiane S.p.A. secondo quanto previsto dal decreto.
Nel corso del webinar verranno illustrate le funzionalità e le implementazioni dell’applicativo WEB dedicato ai Comuni per la gestione della misura.
A breve sarà fornito il link di partecipazione.