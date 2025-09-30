Giovedì 9 ottobre 2025 dalle ore 11.00 alle ore 12.30 si terrà il webinar “Soluzioni per la logistica urbana sostenibile. La diffusione dei locker e la gestione dello spazio urbano”. Nel corso dell’evento si parlerà della diffusione dei “Parcel locker” soluzione emergente e oggi non regolata per la logistica urbana. Il punto di vista dei Comuni è quello di razionalizzare e valorizzare lo spazio urbano come risorse sempre più contesa e scarsa, monitorare e pianificare una nuova infrastruttura di servizio, liberare opportunità per cittadini e operatori.