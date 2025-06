Due talk in Piemonte, in occasione del Giro Next Gen, con la partecipazione di esperti, amministratori locali e rappresentanti del mondo delle istituzioni, venuti a confrontarsi su temi cruciali quali l’inclusione giovanile e la valorizzazione dei territori attraverso lo sport e i grandi eventi.

Gli eventi, promossi da ANCI nazionale in collaborazione con ANCI Piemonte e ANCI Lombardia, si sono svolti venerdì 20 e domenica 22 giugno a Ovada e Pinerolo, in occasione della sesta e dell’ottava frazione del Giro Next Gen, la più importante corsa ciclistica a tappe dedicata ai talenti mondiali Under 23. Entrambe le iniziative sono state un’occasione concreta per condividere esperienze, idee, progetti e buone pratiche.

Ad accogliere i relatori nell’area hospitality allestita a Ovada è stato il vicesindaco Mario Esposito, che ha accolto la carovana del Giro sottolineando il valore dell’evento per una città da sempre attenta allo sport giovanile. Presenti i vicepresidenti ANCI Piemonte Diego Musumeci e Davide Sannazzaro, che hanno sottolineato il ruolo chiave delle amministrazioni nel sostenere progetti inclusivi, rimarcando al tempo stesso l’importanza della formazione e dei percorsi professionali legati al mondo dello sport.

Il talk di Pinerolo è stato invece introdotto dal sindaco Luca Salvai, che ha parlato dell’impegno della città per la promozione del protagonismo giovanile e della pratica sportiva. Presenti il vicepresidente allo Sport di ANCI Piemonte Nicholas Padalino e il presidente della Consulta Sport Gianluca Costa, venuti a testimoniare l’impegno dell’associazione dei Comuni piemontesi nella promozione di iniziative e progetti di grande impatto sociale e mediatico, realizzati con il sostegno e la collaborazione di enti quali la Regione e l’Unione europea. Alla tappa di Pinerolo era presente il vicepresidente di ANCI nazionale e sindaco di Valdengo (BI), Roberto Pella, che ha premiato il vincitore del Giro Jakob Omrsel, sottolineando il ruolo dell’ANCI nella valorizzazione dell’attività fisica nelle città ed evidenziando l’opportunità di promozione territoriale offerta dalle gare ciclistiche, trasmesse in TV in Italia e all’estero.

Toccanti le testimonianze di campioni e atleti paralimpici che hanno partecipato ai due incontri, coordinati nei contenuti dal direttore di ANCI Piemonte Marco Orlando e moderati dal giornalista Massimo Marani. Gli eventi contribuiscono ad arricchire il patrimonio di esperienze condivise della Community ANCI Next Gen, sempre più attiva nel mettere in rete territori, amministrazioni e nuove generazioni.