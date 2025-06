Otto tappe, 1.057 km, 14.100 metri di dislivello. Sono i numeri del Giro Next Gen, la corsa a tappe dedicata agli Under 23 che, tra il 15 e il 22 giugno prossimi, toccherà anche il Piemonte.

Con l’occasione, nei Comuni che ospiteranno le tappe sono previsti momenti di incontro e di confronto con la partecipazione di esperti, amministratori locali e rappresentanti del mondo delle istituzioni. Temi centrali saranno l’inclusione giovanile e la valorizzazione dei territori attraverso lo sport e i grandi eventi.

“Parlare di sport – ricorda Nicholas Padalino, vicepresidente di ANCI Piemonte delegato per materia – significa promuovere benessere. I Comuni piemontesi sono tantissimi, hanno dimensioni e storie diverse e ognuno di essi promuove l’attività sportiva. Non tutti i territori partoriscono atleti olimpici ma la nostra missione è quella di offrire supporto affinché ogni Amministrazione Comunale sia in grado di promuovere e incentivare la pratica sportiva a 360 gradi. Sport – prosegue il vicepresidente Padalino – inteso come elemento inclusivo e aggregativo ma anche come fenomeno preventivo in ambito sanitario e come luogo di valori quali il rispetto, la disciplina, la costanza e il sacrificio. Siamo lieti di offrire agli amministratori locali questa importante opportunità e di accendere, ancora una volta, i riflettori su giovani e sport, due grandi temi che si intrecciano indissolubilmente”.

L’ANCI Piemonte invita, dunque, i Comuni piemontesi a partecipare agli incontri abbinati alle tappe del 20 giugno a Ovada (AL) e del 22 giugno a Pinerolo (TO). Entrambi gli appuntamenti si terranno dalle ore 12 alle 14 nelle “Aree Hospitality” del Giro Next Gen e avranno la forma del talk-show (il programma sarà disponibile a breve).

Ricordiamo che l’adesione al Giro Next Gen si inserisce nel più ampio programma di attività che ANCI ha attivato al Giro d’Italia, grazie al Fondo Nazionale Politiche Giovanili. Nel corso dell’evento, i canali di comunicazione della gara e del Giro d’Italia lanceranno una campagna social, tramite storie Instagram e cards, per veicolare e diffondere notizie e messaggi relativi al programma di attività ANCI a sostegno degli interventi comunali indirizzati ai giovani, realizzato come soggetto attuatore del riparto assegnato a Comuni e Città metropolitane, a valere sul Fondo Nazionale Politiche giovanili.

Per partecipare ai talk di Ovada e Pinerolo ISCRIVITI QUI (l’evento di Ovada è organizzato in collaborazione con ANCI Lombardia).