Fondo per gli amministratori vittime di atti intimidatori e ristoro per le minori entrate Imu 2025 per i fabbricati dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici del 2022 e 2023. Sono questi i principali punti all’ordine del giorno discussi dalla Conferenza Stato Città del 24 luglio a cui per l’Anci ha partecipato il vicepresidente Roberto Pella.

Per quanto riguarda lo schema di decreto che adotta i nuovi criteri di riparto del Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori per il triennio 2025-2027, l’Anci ha dato parere favorevole al riparto delle risorse che per l’anno 2025 ammontano 6 milioni di euro.

Durante la riunione l’Anci ha sottolineato che il contributo previsto dalla norma è a favore degli amministratori locali che hanno subìto episodi di intimidazione connessi all’esercizio delle funzioni istituzionali esercitate. Per conto dell’Associazione Pella ha poi sottolineato che, come concordato nel corso dell’ultima riunione dell’Osservatorio nazionale intimidazione amministratori locali presieduto dal ministro dell’Interno, sarà importante realizzare congiuntamente un primo appuntamento nazionale, con il coinvolgimento attivo delle scuole e degli studenti, utile a fare “massa critica” sulle centinaia di iniziative realizzate dai Comuni. Il riparto delle risorse sarà effettuato per il 60 per cento in proporzione al numero degli episodi di intimidazione o di danneggiamento subiti riferito a ciascun ente e per il 40 per cento in proporzione alla popolazione residente.

Infine, parere favorevole dell’Anci allo schema di decreto del ministro dell’Interno sul ristoro minori gettiti Imu 2025 dei fabbricati delle zone colpite dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023 in Marche e Umbria. E via libera anche all’utilizzo dell’accantonamento sul Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2024 e alla programmazione di corsi di avanzamento di carriera per segretari comunali e provinciali